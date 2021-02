Otra derrota de León y Nacho Ambriz niega campeonitis

La mala racha del León continúa en la Liga BBVA Mx y esta vez sumaron su tercera derrota en el campeonato, luego de caer en el Estadio Caliente 2-0 ante los Xolos de Tijuana. Sin embargo, Ignacio Ambriz no considera que lo que suceda con la ‘Fiera’ es ‘campeonitis’, a pesar de tener tres derrotas en lo que va de la campaña.

“Hoy en la plática previa en el Hotel les hablaba de eso (campeonitis), con un video y lo entendieron: que el único rival peligroso que tenemos es nostros mismo, si no corremos, si no luchamos. Hoy simplemente Xolos juega bien y nos hace los goles y nosotros las pocas opciones que tuvimos no las concretamos”, comentó Ignacio Ambriz en conferencia de prensa.

Por otro lado, en medio de la polémica, ‘Nacho’ Ambriz no terminó contento con la última jugada del partido, en donde el conjunto ‘Esmeralda’ tuvo la oportunidad de empatar el encuentro por la vía del penal, tras un contacto en el área sobre Luis Montes, pero que finalmente el VAR dictaminó que no hubo los elementos necesarios para marcar la pena máxima.











“Con arbitraje no me meto, yo la verdad no bien la jugada y simplemente hoy la metimos en otras circunstancias de gol y al final somos seres humanos y todos nos podemos equivocar”, puntializó el técnico de los Esmeraldas.

“No me puedo desesperar o no puedo decir que mi equipo ya no sirve, porque jugamos bien, pero si nos falta estar un poco más tranquilos en lo que es el último pase y en la definición”, agregó ‘Nacho’ Ambriz en rueda de prensa.

El próximo partido de León será ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario el próximo 21 de febero del 2021, correspondiente a la séptima fecha del campeonato de la Liga BBVA Mx.