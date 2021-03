Pablo Guede reconoce que Xolos dio su peor partido frente al América

Tras caer en casa por primera vez en la presente edición de la Liga BBVA MX, el director técnico del Tijuana, Pablo Guede, aseguró haber visto ante América, la exhibición más pobre de sus pupilos en lo que va del torneo. “Fue el peor partido que jugamos, nos ganaron en todo lo táctico del juego, por arriba por abajo. Hay que felicitarlos, fueron mejores en todo, hay que pasar página rápido y el lunes tenemos otro partido”, admitió.

Aunque no dejó de aplaudir lo realizado por el América sobre la cancha sintética del Estadio Caliente, el entrenador argentino enfatizó que el estilo defensivo implantado por Santiago Solari fue lo que tropezó a su equipo en la fallida búsqueda de mantener el invicto como local.

“Los chicos lo dejaron todo y no nos alcanzó. Intentamos por arriba, por abajo y no fuimos capaces de llegarles con la fluidez que estamos acostumbrados. Ellos hicieron una línea de cinco o de seis y no supimos cómo abrirla. Es mucho mérito de ellos. Lo resumo en que nos ganaron en todo lo que respecta al juego, en lo determinante. Hay que felicitar al América, que hizo un gran partido”, apuntó.



Durante el encuentro, hubo una jugada polémica que el VAR optó por decretar en favor del cuadro visitante, algo sobre lo que Guede fue cuestionado y a lo que respondió sin tapujos.

“No la vi (la jugada) en vivo y todavía no lo pude ver. Considero que si lo vieron es porque lo hicieron muchas veces. No se pueden equivocar. Si lo cobraron después de ver la repetición, es porque no fue mano, nada que reclamar”, comentó.

El siguiente duelo de los fronterizos será ante el Pachuca, que marcha último general; sin embargo el sudamericano tuvo palabras de respeto para un club que atraviesa su peor momento en los años más recientes.

“Para Pachuca, es un partido totalmente diferente, un campo complicado. Yo creo que los puntos que tienen no corresponden al desarrollo que tienen dentro de la cancha. Vamos a tratar de hacer nuestro juego, a ver si somos capaces, seguro que sí, porque vamos a estar más descansados y vamos a trabajar en la semana. Nosotros tenemos que seguir en esta línea, creo que es el primer partido que no dimos la talla para poder contrarrestar al rival”, sentenció.