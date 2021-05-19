Pachuca vs Cruz Azul: Mejores FOTOS de las Semifinales de Ida de la Liga BBVA MX

Las mejores imágenes y fotografías del empate sin goles entre Pachuca y Cruz Azul, correspondiente al juego de ida de las Semifinales del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX. ¡Todo se definirá en la vuelta!

Pachuca vs Cruz Azul: Juego de ida de las Semifinales del Guardianes 2021.

Resultado: Pachuca 0-0 Cruz Azul

Encuentro sin goles en el Estado Hidalgo de Pachuca.

Juego de vuelta: Sábado 22 de mayo a las 8 PM en el Estadio Azteca.

Qué equipo logrará avanzar a la final?

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