10 futbolistas que jugaron en Cruz Azul y Pachuca ¿Los recuerdas? | FOTOS

Recuerda a 10 futbolistas que jugaron con Cruz Azul y Pachuca, protagonistas de una de las semifinales del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX. ¿Quiénes faltaron?

1. Christian “Chacho” Giménez

De 2006 a 2009 con Pachuca y de 2010 a 2018 con Cruz Azul.

2. Óscar “Conejo” Pérez

De 1993 a 2008 con Cruz Azul y volvió para retirarse. En Pachuca estuvo de 2013 a 2019.

3. Benjamín Galindo

Con Cruz Azul de 1997–1999 y con Pachuca en 1999. En ambos equipos fue campeón de liga.

4. Roberto Alvarado

Debutó en Primera División con Pachuca en 2017. Desde 2018 es jugador del Cruz Azul.

5. Fausto Pinto

Canterano de Pachuca donde estuvo entre 2001–2008. Con Cruz Azul tuvo varias etapas entre 2009–2016.

6. Francisco Gabriel de Anda

Con Cruz Azul entre 1998–2000 y parte importante de Pachuca entre 2000–2005.

7. Cesáreo Victorino

Con el Pachuca entre 1996–2005 y con Cruz Azul entre 2001–2004.

8. Juan Carlos Cacho

Formado en Cruz Azul donde estuvo entre 2001–2004. Con Pachuca tuvo dos etapas entre 2004 y 2010.

9. Joel Huiqui

Con varias etapas en Cruz Azul entre 2002–2010. De 2003 a 2004 jugó con los Tuzos de Pachuca.

10. Luis Ángel Landín

Estuvo en Pachuca entre 2004–2007 y con Cruz Azul jugó un torneo en 2009.

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