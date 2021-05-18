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10 futbolistas que jugaron en Cruz Azul y Pachuca ¿Los recuerdas? | FOTOS
Más de 30 futbolistas han jugado en Cruz Azul y Pachuca, aquí te mostramos a 10 de los más destacados y recordados. Ambos son semifinalistas de la Liga BBVA MX.
Recuerda a 10 futbolistas que jugaron con Cruz Azul y Pachuca, protagonistas de una de las semifinales del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX. ¿Quiénes faltaron?
1. Christian “Chacho” Giménez
De 2006 a 2009 con Pachuca y de 2010 a 2018 con Cruz Azul.
2. Óscar “Conejo” Pérez
De 1993 a 2008 con Cruz Azul y volvió para retirarse. En Pachuca estuvo de 2013 a 2019.
3. Benjamín Galindo
Con Cruz Azul de 1997–1999 y con Pachuca en 1999. En ambos equipos fue campeón de liga.
4. Roberto Alvarado
Debutó en Primera División con Pachuca en 2017. Desde 2018 es jugador del Cruz Azul.
5. Fausto Pinto
Canterano de Pachuca donde estuvo entre 2001–2008. Con Cruz Azul tuvo varias etapas entre 2009–2016.
6. Francisco Gabriel de Anda
Con Cruz Azul entre 1998–2000 y parte importante de Pachuca entre 2000–2005.
7. Cesáreo Victorino
Con el Pachuca entre 1996–2005 y con Cruz Azul entre 2001–2004.
8. Juan Carlos Cacho
Formado en Cruz Azul donde estuvo entre 2001–2004. Con Pachuca tuvo dos etapas entre 2004 y 2010.
9. Joel Huiqui
Con varias etapas en Cruz Azul entre 2002–2010. De 2003 a 2004 jugó con los Tuzos de Pachuca.
10. Luis Ángel Landín
Estuvo en Pachuca entre 2004–2007 y con Cruz Azul jugó un torneo en 2009.
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