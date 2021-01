Paolo Yrízar quiere hacer historia con Toluca en el Guardianes 2021

Toluca se prepara para enfrentar a los Xolos de Tijuana en la jornada 4 del Guardianes 2021. En conferencia de prensa, el nuevo refuerzo de los Diablos Rojos, Paolo Yrízar, buscará escribir su propia historia, en especial luego del buen arranque del Diablo en el presente certamen:

“Estoy muy contento de pertenecer a este gran club. Toluca es un equipo con mucha historia, los títulos lo avalan; es el tercer equipo más ganador en México, entonces es una gran motivación portar estos colores y mi objetivo es defenderlos al máximo”, afirmó.

Carlos Milanes/MEXSPORT Hernán Cristante de Toluca

“Quiero hacer mi propia historia. Sé que tengo que irme haciendo de un lugar en el plantel con trabajo y profesionalismo, para así competir por un puesto con mis compañeros. Estoy muy contento de estar a las órdenes del profe”, agregó.

Yrízar también destacó que se cuenta con un gran grupo de trabajo, y jugadores de gran calidad:

“Los compañeros y el cuerpo técnico me recibieron muy bien; me encantaron las instalaciones, las canchas, el estadio, el staff, el trato que me han dado es de un club de primer nivel y es una motivación importantísima”.

El atacante también se animó a hablar del buen ambiente en el cuadro choricero:

“Creo que se ha visto en los primeros partidos, por algo está el equipo en los primeros lugares. Hay jugadores con muchísima calidad, pero sobre todo, un gran grupo de seres humanos y creo que se va ver reflejado en la cancha este torneo”.

Yrízar ansía contar sus primeros minutos de competencia como jugador de los Diablo Rojos y aspirar al título.

“Tenemos que ir partido a partido. El objetivo está muy claro y vamos a pelear por grandes cosas, con mucho trabajo y partido a partido. El equipo está para grandes cosas, pero lo tenemos que mostrar en cada entrenamiento, en cada partido que vamos teniendo”, comentó.