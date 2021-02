Pezzolano sigue sin ganar con Pachuca en el 2021

Paulo Pezzolano sigue sin ganar con los ‘Tuzos’ del Pachuca en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga BBVA Mx y este jueves perdieron 3-1 ante los Gallos del Querétaro, con lo que ya suma tres derrotas en lo que va del campeonato.

“Preocupa no sumar porque todos trabajamos para ganar. Nosotros buscamos un funcionamiento, con base en ello buscamos ganar pero así es el futbol. Yo soy muy terco y no sé lo que es tirar la toalla y confío en el trabajo. Tenemos que descansar y retomar con mucha fuerza, porque hemos hecho buenos partidos. Los números preocupan porque Pachuca tiene que estar arriba”, declaró en conferencia de prensa, el estratega uruguayo Paulo Pezzolano.

El funcionamiento del equipo es deficiente y los goles no logran llegar a pesar de contar con una plantilla completamente calificada para jugar en la primera división del futbol mexicano. Solo dos goles ha marcado el equipo de Pachuca y es una de las situaciones que buscarán mejorar en los entrenamientos.

“Somos conscientes de que no está entrando la pelota, pero al final hay que trabajar con tranquilidad y que agarren confianza, refrescar las cabezas. Hoy se ve mal el equipo porque no gana y no convierte goles. La salida de Mauro fue por un funcionamiento donde Mauro tiene otras características”, agregó el director técnico de los ‘Tuzos’ del Pachuca.

Con este resultado ante los ‘Gallos’, el equipo de Pezzolano se ubica en la zona baja de la tabla y en caso de que Atlas gane ante Santos este sábado, los ‘Tuzos’ se hundirán en el fondo de la tabla de la presente campaña, debido a que solo suman dos puntos, tras cinco jornadas disputadas.

Será hasta el próximo lunes 15 de febrero cuando Pachuca retome actividad en la Liga BBVA Mx en donde reciben a los Rojinegros del Atlas en partido correspondiente a la jornada seis del Torneo Guard1anes 2021.