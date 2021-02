Puebla ha tenido un balance positivo: Nicolás Larcamón

Puebla se enfrenta a Necaxa en el Estadio Cuauhtémoc, partido correspondendiente a la Jornada 8 de La Liga BBVA MX. El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón tuvo un calendario muy complicado al inicio del Torneo, sin embargo los camoteros supieron salir avantes y se mantienen en zona de clasificación.

“Sí, el balance es positivo, en cuanto a que en un inicio del proceso hubo una restructuración importante del plantel, salieron jugadores muy importantes del equipo, en este inicio de Torneo hemos sido muy competitivos, sino que también hemos obtenido buena cantidad de puntos, sabemos que podemos mejorar, y tener la misión de mejorar partido a partido”, aseguró Larcamón en conferencia de Prensa.

Puebla suma 9 puntos, producto de 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas, siendo conscientes que ante Necaxa deben de aprovechar la condición de Local, pues saben que que los Rayos son un equipo que juega muy bien de visitante.

“Sobre Necaxa, sabemos que va a venir a pelear a nuestra casa, sabemos que tiene buenas individualidades, con Chivas lo demostraron, juegan bien de visitante, pueden lastimar si uno no sale a la cancha concentrado, planteando este tipo de partidos, para sumar de a 3 puntos”.

Santiago Ormeño, figura de la Franja

Una de las figuras del conjunto poblano es Santiago Ormeño, futbolista que ya se encuentra no sólo en la orbita de la Selección Azteca, también se dice que el combinado peruano busca hacerse de los servicion del atacante de la franja, a lo que su técnico aseguró desconocer algun acercamiento de cualquier selección con el club.

“No, no tengo ni idea, no manejo información de ese tema, sé que Santi atraviesa un buen momento deportivo, y es normal que ambas selecciones pongan el ojo en él, pero no sé nada de notificaciones o cuestiones internas, ni notificaciones”.

Puebla recibe a Necaxa en el tradicional ‘Viernes Botanero’ en punto de las 7:15 de la noche, por la señal de Azteca 7.