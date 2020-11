Puebla vs León: Alineaciones confirmadas del partido de ida de los cuartos de final

Así accedió Puebla a la liguilla, venció a Rayados a domicilio tras ir perdiendo inicialmente por 2-0, el Puebla buscará repetir la dosis, aunque esta vez no será nada sencillo.

El equipo de Juan Reyonoso se mide ante el líder del torneo y mejor equipo en los últimos semestres de la Liga MX: el flamante León de Ignacio Ambriz.

El partido de ida, que podrán disfrutar a partir de las 6:45PM a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes, se juega en el Estadio Cuauhtémoc. A continuación las posibles alineaciones del encuentro.

Alineación del Puebla

Nicolás Vikonis; Maximiliano Perg, Christian Tabó, Brayan Angulo, George Corral; Javier Salas; Emanuel Gularte, Pablo González; Daniel Álvarez; Omar Fernández y Santiago Ormeño.

Alineación del León

Rodolfo Cota; Jean Barreiro, William Tesillo, Felipe Mosquera, Fernando Navarro; Luis Montes, José Iván Rodríguez; Jean Meneses, José Ramírez, Ángel Mena; Emanuel Gigliotti.

¿Cómo llegan León y puebla a cuartos?

León visitará al Puebla para abrir la primera serie de la Fiesta Grande del Futbol Mexicano y los Panzas Verdez contará con plantel completo, salvo la baja de Yairo Moreno, quien recayó en una lesión.

La Fiera llega como máximo favorito ante el Puebla, clasificado en la décimo segunda posición en el Apertura 2020, pues los guanajuatenses mostraron un gran futbol durante las 17 jornadas de la fase regular, donde solo perdieron 1 partido.

Disfruta la Liguilla Puebla vs León y Chivas vs América en TV Azteca DeportesLas emociones de la Liguilla del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX comienzan este miércoles 25 de noviembre con el duelo de ida de los Cuartos de Final entre Puebla vs León en punto de las 6:45 pm desde el Estadio Cuauhtémoc, posteriormente, seguimos con el Clásico Nacional entre Chivas y América el cual podrás disfrutarlo en punto de las 8:50 horas del centro de México en compañía de los mejores narradores del Mundo Mundial como Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos’ Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

Vive ambos partidazos a través de la señal de Azteca y 7 y https://www.tvazteca.com/aztecadeportes/ligamx/envivo