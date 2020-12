Pumas, con la moral en el cielo: “No nos sentimos menos que León”

La última vez que Pumas fue campeón, ocurrió en el 2011 cuando derrotaró a Monarcas en la final del Torneo de Clausura en Ciudad Universitaria. Este jueves comenzará a tener una nueva oportunidad cuando reciba al León en el mítico inmueble del Pedregal.

El mediocampista universitario, Andrés Iniestra, reconoce el potencial del equipo de Ignacio Ambriz. El único partido que Pumas perdió en el torneo regular fue precisamente contra el León en la jornada 11 por marcador de 2-0. Pero no solamente cayó el equipo universitario, sino que La Fiera mostró un futbol claramente superior y pudo marcar varios goles más de haber tenido una mejor puntería. Algo que causa respeto, pero ya no intimida a Iniestra.

Nosotros no nos sentimos menos, no es así, por algo fuimos segundo del torneo. Andrés Iniestra

“Nosotros no nos sentimos menos, no es así, por algo fuimos segundo del torneo y por algo pudimos conseguir este resultado contra Cruz Azul. Me parece que merecemos un poco de mérito. Sí, hemos callado algunas bocas”, aseguró el mediocampista.

Ciudad Universitaria se ha convertido en un lugar impasable para los rivales auriazules. Pumas ha hecho de su casa una fortaleza. En 11 partidos como local, los capitalinos sacaron 6 triunfos, 5 empates y cero descalabros.

De cualquier forma, el panorama no será sencillo para ellos pues el León fue el mejor visitante de la campaña sumando 5 victorias, 3 empates y 1 derrota en temporada baja. Sin embargo en liguilla cayeron en Puebla e igualaron en Guadalajara ante Chivas.

Ser campeón es mucho más importante que el invicto en CU. Andrés Iniestra

“Ser campeón es mucho más importante que el invicto en CU, si me dices: ‘van a perder en CU y van a ir a ganar León’ no me importa, el ser campeón es mucho más importante que cómo se dé".

Pumas tuvo una visita especial la noche del jueves en el hotel de concentración ubicado al sur de la capital del país. El rector de la UNAM, Enrique Graue, visitó al equipo para expresarle su apoyo a unas horas de los partidos más importantes del año.

