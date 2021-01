Pumas no se considera favorito en su partido ante Atlas

Pumas busca regresar a la senda del triunfo del próximo domingo en Ciudad Universitaria cuando reciban a los Rojinegros del Atlas, un equipo que no gana desde septiembre del 2020. Sin embargo el mediocampista universitario se quita la etiqueta de ‘favoritos’ para el compromiso ante ‘La Academia’.

“No, yo siempre digo que no hay que subestimar al rival por más que, como bien dicen, el rival venga de tres derrotas consecutivas (en este Torneo). Yo creo que la liga mexicana es muy pareja en todos los sentidos, pero todos los partidos hay que jugarlos y el que menos se equivoca es el que va a perder. Nosotros estamos acostumbrados a salir a ganar los partidos, pero nunca subestimamos al rival”, expresó Waller.

La falta de contundencia de Pumas se ha convertido en una constante durante este Torneo y es consciente de que la ausencia de Juan Ignacio Dinenno ha pesado en el equipo, pero respalda a los jóvenes canteranos

“Sí, nos está contando costando ese último pase eso es fundamental para marcar goles, porque los partidos se ganan con goles, Pero a ver Emmanuel Montejano entró contra Mazatlán, hizo su debut y marcó un gol; yo creo que tiene que seguir aprendiendo cosas porque aún es un jugador nuevo, pero estamos tranquilos de qué estamos haciendo las cosas bien, Obvio que Juan Ignacio Dinenno, aporta muchísimo a la ofensiva, Porque ya lo demostró el campeonato pasado siendo nuestro mejor goleador Y la verdad que sí que la verdad lo Extrañamos, pero también le tenemos la confianza a Emmanuel”, aseveró el mediocampista universitario.

Pumas se ubica sétimo de la tabla general, producto de un empate, una victoria y una derrota en el Guard1anes 2021 y saben de la importancia de sacar los tres puntos este domingo.

“Contra Xolos hicimos un muy bien partido, que sí, obvio tuvimos nuestras fallas, yo erré un gol debajo del arco, que son más fáciles hacer que errarlos y sí me hago responsable, tuvimos muchas oportunidades de marcar gol y no lo logramos hacer, yo creo que fuimos muy superiores a Xolos. Después jugamos contra Querétaro y creo que también fuimos superiores a Querétaro, ahí también. Tuvimos nuestras chance de marcar goles y no pudimos culminarlos, ellos en dos contragolpes, nos hicieron dos goles. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien, no se nos está dando los últimos tramos en llegar al arco, estamos fallando en eso, pero yo creo que no estamos jugando mal”, concluyó Facundo Waller.