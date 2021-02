A romper el maleficio: Pumas nunca le ha ganado a Rayados en el Estadio BBVA

Pumas se enfrentará a Monterrey el próximo sábado en el Estadio BBVA, partido correspondiente a la Jornada 5 de la Liga BBVA MX, dicho encuentro tiene un ingrediente muy especial.

Los Pumas buscan hacer la hazaña de ganarle por primera vez en la historia a Rayados en el Estadio BBVA. El conjunto felino ha perdido los 6 partidos disputados ante la Pandilla en el llamado ‘Gigante de Acero’, es decir nunca ha ganado en este inmueble.

El actual estadio de Rayados parece territorio maldito para los Pumas de la UNAM, desde el primer partido disputado entre ambas escuadras en dicho inmueble el 9 de enero de 2016, Monterrey se llevó la victoria con gol de Rogelio Funes Mori.

A partir de ahí la hegemonía rayada se ha hecho presente, 6 partidos han jugado desde ese lejano 2016 en el ‘Gigante de Acero’, en todas las ocasiones se ha llevado la victoria el equipo norteño, haciendo de su estadio una auténtica fortaleza.

Para el canterano de Pumas Carlos Gutiérrez, las estadisticas no son factor de cara al partido de este sábado ante los dirigidos por el “Vasco” Aguirre.

“Como lo decía el torneo pasado, nosotros somos un equipo grande que tiene que salir a ganar en cualquier cancha y es lo que vamos hacer; vamos a buscar los tres puntos para estar allá arriba en la tabla”.

Torres podría debutar

El nuevo refuerzo de los Pumas, el delantero panameño Gabriel Torres, procedente del Independiente del Valle de Ecuador, podría debutar este sábado ante Rayados y sus compañeros saben que será de gran ayuda para romper la maldición.

“Siempre que alguien llegue a sumar será bienvenido; muy bien recibido por el grupo, es un grupo muy unido, es un grupo muy bueno muy sano; Gabriel Torres es un gran jugador, Sabemos de su trayectoria que se cumple número rápido posible y nosotros vamos a ayudar en lo que se pueda para que se vea te lo mayor posible al equipo”.



Carlos Gutiérrez habló también sobre el sistema táctico de los Pumas y sobre cómo se se siente jugando como lateral, cuando inicialmente jugaba como extremo.

“Sí, lo que más me acomoda jugar es de extremo, Creo que de lateral me hacen falta un poco las cuestiones defensivas, no soy un jugador que esté acostumbrado a jugar ahí, pero donde el profesor y el cuerpo técnico me necesiten yo estaré con la mejor disposición para ayudar a mi equipo”.