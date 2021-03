Pumas recupera a Alfredo Talavera para enfrentar a Santos

Buenas Noticias para los Pumas: Todo parece indicar que el portero titular del conjunto universitario, Alfredo Talavera, se ha recuperado del cuadro gripal y la fiebre que le impidieron jugar frente a Chivas el Domingo pasado. El guardameta de 39 años se perfila para regresar a la titularidad este jueves cuando reciban a Santos en Ciudad Universitaria.

Pumas no ha tenido un buen arranque en el torneo. Los dirigidos por Andrés Lillini son penúltimos de la Tabla General del Guard1nes 2021, solamente tienen una victoria, dos empates y acumulan cinco derrotas, sin embargo el arquero Julio González no se achica y asume la responsabilidad.

“La culpa es nuestra, los intérpretes en la cancha somos nosotros, el cuerpo técnico nos da las indicaciones y herramientas para poder hacer un buen partido, creo que no hemos jugado tan mal, si te fijas no nos han pasado por encima, creo que nos falta dar ese paso en el que ganemos un partido, estoy seguro que cuando ganemos un partido, el equipo será el mismo que el del torneo pasado, tenemos que demostrar de lo que estamos hecho, es muy molesto estar en esta situación, pero ahí es donde el futbolista se hace mejor, no sólo en las buenas sino en las malas, tenemos que ganar si o si el jueves porque si no se nos va el torneo”.

Por su parte Santos vive un buen momentos en el certamen, son quintos de la Tabla con 15 puntos, acumulan cuatro victorias, tres empates y solo una derrota. Los dirigidos por Guillermo Almada son la cuarta mejor defensiva del torneo, un punto muy importante pues Pumas solamente ha marcado cuatro goles en ocho partidos, tres de ellos en su partido contra Mazatlan F.C. de la jornada 2.

Para Julio González no importa quien sea el titular ante Santos, el guardameta oriundo de Acapulco, busca que Pumas salga avante de este partido y corte esa mala rcha de 6 partidos sin conocer la derrota.

“Yo estoy preparado siempre para cuando me toque jugar, tenemos que revertir la situación, y qué mejor que con esta doble jornada, con 2 partidos de local, tenemos que cortar esta racha de malos resultados y volver a Pumas donde tiene que estar, que es estar los primeros sitios”.