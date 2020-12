Pumas saca las garras: “Si ellos nos hicieron 4 en su casa, podemos hacerles 5 en la nuestra”

Pumas está en la lona para el partido de vuelta de las semifinales ante Cruz Azul. Los auriazules necesitan derrotar 4-0 a La Máquina, o por una diferencia de 5 goles para avanzar a la gran final de Guardianes 2020. En el partido de ida, los celestes golearon por cuatro goles a cero a los auriazules, con anotaciones de Roberto Alvarado, dos tantos de Luis Romo y un bombazo desde fuera del área de Rafael Baca.

En conferencia de prensa, el mediocampista mexicano de 20 años, Erik Lira, dio la cara a los aficionados que no están ilusionados con una remontada que sería épica. El dorsal número 292 de Universidad Nacional, cree que el milagro ante Cruz Azul todavía es posible en el partido de vuelta:

“Remontadas ha habido muchas en el futbol. Creo que si ellos nos metieron tres goles en 10 minutos ¿por qué no hacerlo nosotros? Si ellos nos meten cuatro en su casa, podemos hacerles cinco en la nuestra, estoy convencido y podemos hacerlo”

En este 2020, Pumas ya sabe lo que es ganar 4-0 en el Estadio Olímpico de CU. Los auriazules derrotaron por ese marcador al Atlético San Luis en el torneo de Clausura que terminó por cancelarse.

Vencidos no estamos, nosotros eso no lo conocemos, no sabemos qué es eso, estamos enfocados en ganar y hacer lo nuestro. Queremos limpiar la imagen, queremos hacerlo bien y queremos hacerlo por la gente que está afuera, que nos ayuda, por nuestras familias y por cada uno de nosotros.

La misión de Pumas para el domingo en CU parece prácticamente impensable. En el campo del Pedregal, nunca en la historia de torneos cortos han podido derrotar a Cruz Azul por 4 o 5 goles de diferencia. Por el contrario, los cementeros llevan casi 4 años de no caer en el Estadio Olímpico Universitario.