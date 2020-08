Pumas, ¿un inminente fracaso para el GUARD1ANES 2020?

Pumas enfrenta un gran reto en para el GUARD1ANES 2020 de la Liga MX. El equipo auriazul tiene que dejar la mediocridad y regresar a los puestos de élite en México, luego de casi 10 años sin festejar un título en nuestro futbol.

Pero el panorama para los universitarios no es nada alentador. Hay factores económicos, deportivos y administrativos que hacen pensar que los universitarios no tendrán éxito esta campaña. Además, este día Míchel, anunció que no sería más el técnico de los universitarios.

El plantel para este torneo es muy similar al que tuvieron el semestre pasado. Sólo se regitraron las bajas de Pablo Barrera e Ignacio Malcorra, con el regreso de Juan Iturbe, cuyo préstamo con Pachuca se terminó.

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT







Aunque hay una buena noticia para los Pumas. La portería siempre había sido uno de los puntos flojos del club, pero para este torneo, Alfredo Saldívar ya no será más el arquero de los auriazules y su lugar será ocupado por Alfredo Talavera que dejó al Toluca y tiene en su palmarés dos títulos de Liga.

Adrian Macias/MEXSPORT







En el Clausura 2020, antes de que se detuviera la competencia, Pumas se ubicaba en el sexto lugar de la tabla general, pero habían caído en una mala racha, porque cuatro jornadas antes, en la fecha seis, se ubicaban como líder del torneo.

Además de Talavera, el futuro de los Pumas va a recaer en el eje del ataque, es decir, en Carlos González y Juan Ignacio Dinenno que han tenido un buen paso con el equipo.

Victor Leon/MEXSPORT Carlos Gonzalez Pumas

El domingo inician el camino en el torneo, cuando reciban en Ciudad Universitaria a Querétaro, con la intención de dar el primer paso rumbo a la Liguilla y un título que hace muchos años está esperando su afición.