Rayados de Monterrey consigue polémica victoria ante Puebla en el Gigante de Acero

MONTERREY, Nuevo León.- Los Rayados de Monterrey consiguieron 3 puntos vitales en la Jornada 14 del Guardianes 2020 en casa al vencer por un marcador de 3-1 a Puebla.

Con este encuentro los regios suman al momento 6 encuentros ganados, 5 empates y 3 descalabros; situación muy diferente a la que vive La Franja, la cual tiene 4 triunfos, dos igualadas y 8 partidos perdidos.

LA POLÉMICA

Con tan sólo 35 segundos de haber arrancado el partido, La Pandilla abrió el marcador gracias a un polémico penal, que se suscitó tras un pase de Rogelio Funes Mori a Aké Loba, quien pisó al portero Nicolás Vikonis, lo que provocó que perdiera el equilibrio y eso dio por hecho que se mereciera la pena máxima, a pesar de marcarla el árbitro central, Óscar Mejía, se retractó por un fuera de lugar; sin embargo, el VAR cambió la decisión una vez más, mientras que en la cancha revisaban al portero que se dolía por la falta.

LAS ANOTACIONES

Los goles de Monterrey estuvieron a cargo de Nicolás Gabriel Sánchez al 4’, Aké Loba al 34’ y Rogelio Fines Mori al 49’; mientras que por parte de los Camoteros, la única diana que consiguieron la cobró Santiago Ormeño al 67’.

EL RESUMEN

La Fecha FIFA parece no haberle cobrado factura a los Rayados de Monterrey, quienes mostraron buen ritmo, y en especial el pupilo consentido de Antonio Mohamed, Rogelio Funes Mori, quién acabó con una racha de 415 minutos sin marcar gol.

El conjunto regiomontano no quiere perderle la pista a los líderes del campeonato, por lo que no tuvo piedad de La Franja para llegar a 23 puntos, los muchachos del “Turco” no dejaron de disputar el balón y se mantuvieron en el área de los poblanos, quienes no tuvieron otra que defenderse, y tras el penal a favor el ánimo de la Franja disminuyó mientras que el de los regios mejoró para así llevarlos a la victoria en la reanudación del torneo.