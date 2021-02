Rayados gana pero al Vasco no le termina por convencer el equipo

Los Rayados de Monterrey nuevamente alcanzaron la cima de la Liga BBVA MX, luego de vencer como local a los Pumas de la UNAM por marcador de 1-0, sin embargo el equipo no termina de gustarle a Javier ‘Vasco’ Aguirre y salio “insatisfecho” debido a que considera que “siempre habrá algo que mejorar”.

“Tuvimos profundidad y jugamos bien en defensa pero no somos capaces de hacer un segundo gol. El rival tenía la pelota y no quería equivocarse no corrió riesgos innecesarios. No tuvimos mucha claridad. El último tercio tenemos que mejorar, el regate, el centro o el tiro a gol, tenemos que trabajar y es cuestión de entrenarlo”, comentó en conferencia de prensa virtual, Javier Aguirre.

Aunque a pesar de todo el equipo comienza a verse recuperado, luego de sufrir un parón de actividad por los contagios de Covid-19 que mermaron al equipo durante dos jornadas. De hecho, tras la victoria ante Pumas, el ‘Vasco’ vio una enorme mejoraría en relación al partido ante Puebla en donde solo se sumó un punto en tras empatar 0-0 en el Estadio Cuauhtémoc.

“Vamos caminando hacia adelante, siempre será mejor trabajar si el equipo va sumando y encontrando respuestas al funcionamiento. No hay de otra, esto es de trabajo, compromiso y actitud”, comentó el técnico de los albiazules.

En cuanto al partido ante los Universitarios, el ‘Vasco’ destacó que su equipo dominara el partido y estuviera permanentemente generando ocasiones de gol. “El equipo estuvo bien y cómodo con la pelota. Pumas es dinámico, que no permite muchos goles, es un equipo joven”, agregó.

Los Rayados de Monterrey consiguieron aumentar una racha de partidos en el que los universitarios no pueden derrotarlos en su estadio. Reanudarán actividad en la Liga BBVA MX, el próximo domingo cuando enfrenten a Santos Laguna en partido correspondiente a la sexta jornada del Torneo Guardianes 2021.

Por Emilio Lara