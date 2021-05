Rayados vs Mazatlán cobertura en vivo | Liga BBVA MX Jornada 17

La llegada de Javier Aguirre a Monterrey ha sentado bien en la Sultana del Norte, los “Rayados” son cuartos de la clasificación general y dependen de ellos para asegurar su lugar en la ronda de cuartos de final de la Liga BBVA MX. Caso contrario al Mazatlan, que busca un lugar en el repechaje.

Actualmente son cuartos de la clasificación general con 25 puntos, a lo máximo que aspiran es a arrebatarle el tercer lugar que por el momento tiene el sorprendente Puebla que está 2 unidades por encima de ellos, para esto, Rayados de Monterrey debe ganar y esperar que Puebla que visita a Santos no gane y que en el resultado de ambos partidos se combine una diferencia de goles que favorezca a los regiomontanos.

Si Rayados de Monterrey empata con Mazatlán, en un juego que contará con afición en la grada, llegaría a 26 unidades lo que lo haría depender de que Santos y León no ganen, estos últimos por una goleada de más de siete tantos. Si Monterrey es derrotado por Mazatlán, Santos debe perder, León no ganar y Toluca no haber goleado a Juárez.

Por su parte Mazatlán llegará a su partido contra Monterrey sabiendo que resultado necesita para amarrar el repechaje, son 13 de la tabla empatados con Querétaro en 21 unidades pero con peor diferencia de goles. Los “Gallos”, visitan al León a las 5 de la tarde del sábado. Xolos con 2 puntos menos es 14 de la tabla general y visita a Cruz Azul a las 7 de la noche, obligados a ganar de lo contrario no superarían a Mazatlán. Los de la “Perla del Pacífico”, al iniciar su juego frente a Monterrey a las 9 pm, sabrían si un empate o victoria les basta para asegurar la clasificación al repechaje. Si Mazatlán gana podría escalar hasta los primeros 8 de la clasificación y así recibir el juego de repesca.