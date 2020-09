El espectacular empate entre Puebla y Querétaro no fue del agrado de los entrenadores

Tras el dramático empate 3-3 contra el Puebla, Alex Diego, DT del Querétaro, aceptó estar “caliente” por la forma en la que los camoteros les sacaron el empate en el último minuto.

Además, reconoció que el margen de error para Gallos se está achicando, pero celebró que el formato de competencia aún les permite clasificar y prometió que jugarán cada partido como una final para lograrlo.

A pesar de que el Puebla se levantó de un 1-3 para rescatar el empate ante el Querétaro, Juan Reynoso, estratega de La Franja, se dijo molesto por el resultado.

El peruano planteó el partido para ganarlo y en eso basó su insatisfacción.

Sobre Santiago Ormeño, quien no fue convocado a la selección peruana, Reynoso reveló que habló con él y le pidió “que no se bajonee”. Consideró que no era el mejor momento para que su delantero recibiera el llamado, al haberse recuperado de Covid recientemente.