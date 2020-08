Salamantino apunta a lo grande en fuerzas básicas de León

Motivado por las oportunidades que se encuentran recibiendo los canteranos de la Fiera, el joven salmantino Moisés Yahir Juárez Acosta apunta a lo grande en Fuerzas Básicas Club León.

Para el jovencito salmantino es motivador siempre apuntar al primer equipo y con los actos abrir puertas, y así poder sumar a su carrera como jugador profesional.

Yahir Juárez, desde su incorporación a Fuerzas Básicas destaca por sus 18 anotaciones, tres en sub 13, ocho en Sub 15 y siete en Sub 17.

Además ha disputado semifinal en Torneo Sub 15 Apertura 2018, semifinal

en Torneo Sub 15 Clausura 2019, cuartos de final Torneo Sub 17 Apertura

2019, siendo así parte de la primera generación de jugadores juveniles delClub León en calificar a una liguilla dentro de esta última categoría.

El joven espera ser tomado en cuenta más adelante por el técnico de los

panzas verdes, Ignacio Ambriz, y dar de que hablar muy pronto en el primer equipo, sumando minutos en la liga MX.