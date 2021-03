Ricardo Ferretti preocupado por la defensiva de Tigres

El Director Técnico de Tigres, Ricardo ‘El Tuca’ Ferretti, asumió la responsabilidad tras la derrota ante los Tuzos de Pachuca y aceptó estar más enfocado en la ofensiva del equipo, particularmente en quién jugará de titular en la delantera, situación por la que ha descuidado la parte baja del equipo universitario y es consciente de que esos errores no se pueden permitir.

“Estoy más preocupado con la situación ofensiva y tal vez he descuidado un poco el plano defensivo, o sea es muy difícil estar ganando partidos si cada juego nosotros recibimos uno o dos goles, yo creo que en ese sentido la responsabilidad es mía por no estar detectando realmente la necesidad del equipo, pues nos está causando las derrotas que naturalmente no es una situación exclusiva nada más de los cuatro defensas con el portero, es una situación de todos”.

Te puede interesar: Tv Azteca trasmitirá en vivo Mazatlán vs América

El ‘Tuca’ confía en los suyos para salir del bache

El Tuca Ferretti es consciente que no pueden dejar ir puntos de la manera en la que dejaron escapar el resultado, tanto por errores ofensivos, como por desantenciones defensivas, sin embargo el entrenador confía en su plantel.

“Yo creo que sencillamente no ha estado tan mal el equipo, pero la reconversión y el aspecto que debemos de buscar para tener mayor posibilidad y un cero en contra, es algo que si no está del todo bien”.

Tigres se ubica fuera de la zona de Reclasificación, el conjunto felino se encuentra en la décimo tercera posición de la tabla general de la Liga BBVA MX con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

Te puede interesar: Error de Nahuel Guzmán deja a Tigres fuera de puestos de Repechaje

El conjunto de San Nicolás visita a los Gallos de Querétaro en la Jornada 13 del Guard1anes 2021 con el objetivo de regresar a la senda del triunfo y meterse de lleno en zona de repechaje.