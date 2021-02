Ricardo Peláez se manifestó tras la derrota de Chivas

En la cuarta jornada de la Liga MX, Chivas fue derrotado a domicilio por los Bravos de Juárez y alargó una fecha más su racha de no poder ganar en el Guardianes 2021. Tras la derrota llegaron los cuestionamientos sobre la continuidad de Víctor Manuel Vucetich y el director deportivo del Rebaño Sagrado, Ricardo Peláez, ya se manifestó al respecto.

Vucetich llegó al banquillo rojiblanco a mediados del Guardianes 2020 tras la destitución de Luis Fernando Tena. Ha estado 17 encuentros como técnico de las Chivas, con un historial de seis victorias, seis empates y cinco derrotas. Llegó a semifinales el torneo pasado tras eliminar al América en cuartos de final.

Ricardo Peláez aseguró que el ‘Rey Midas’ continuará en el banquillo. “Por supuesto que sí (seguirá), nada cambia en Chivas hasta que salgamos a hacer una postura oficial. Trabajaremos con mayor compromiso con la afición, no ha habido un cambio, tampoco sucedió nada en el vestidor, hay diálogo, exigencia en todos los sentidos, pero en ningún momento ha habido problema, somos conscientes y somos responsables, y vamos a darle vuelta lo más pronto posible”, apuntó el directivo.

Aún queda mucho torneo para Chivas

También mencionó que es muy pronto para sacar conclusiones sobre la gestión de Vucetich. “Pienso que todavía no es tiempo de hacer balances, recordemos lo que ha sucedido el último año, el torneo se suspende con el equipo en quinto lugar, luego llegamos a semifinal. Ahora tenemos un pésimo inicio y no hay excusas, pero creo que en tres de los cuatro partidos que hemos disputado tuvimos mayor posesión y mejores llegadas pero no lo hemos capitalizado. Quitando a San Luis que nos pasaron por encima, el equipo ha generado, aún falta torneo, tenemos buen plantel y tenemos a uno de los mejores técnicos de México. Un poquito de paciencia, es cierto que somos un equipo grande, pero vamos a conseguir los objetivos”, concluyó.

En la jornada 5, el Rebaño Sagrado visitará la cancha del actual campeón del futbol mexicano, el León de Ignacio Ambriz que tampoco ha tenido el mejor arranque de torneo.