Robert Dante Siboldi renunció, no es más entrenador de Cruz Azul

Por medio de sus redes sociales, Robert Dante Siboldi dio a conocer que dio un paso al costado y que dejará el cargo como director técnico de la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

“Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente tanto con mi familia y mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Quiero mucho a la institución, la defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. Tenía una gran ilusión de salir campeón en este torneo, en la semifinal nos enfrentamos a un gran rival. En el partido de ida los superamos, en el partido de vuelta fuimos superados”, expresó Robert Dante Siboldi.

Esto en el marco donde ayer el directivo el Ingeniero Víctor Manuel Velázquez Rangel fue claro en sus declaraciones.

“La peor derrota en la historia del equipo durante la vuelta de semifinal el domingo pasado, nos obliga a tomar decisiones radicales y urgentes que incidan en la mentalidad del equipo y nunca más de encare un partido con planteamiento táctico con la mediocridad que trata de evitar la derrota”, comentó Velázquez.

A lo que Siboldi contestó.

“Pero quien sabe de futbol, sabe que en 180 minutos todo puede pasar, pero quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores, mis jugadores son profesionales y no son mediocres. Dieron todo lo que tenían para dar, dieron su máximo, pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores. Por el último partido no se puede demeritar todo lo hecho en el año, a pesar de todas las vicisitudes que se tuvieron en el club, quiero agradecer a los jugadores, a Jaime, al staff, y a cada uno de los colaboradores por todo el apoyo brindado en nuestra estadía en el club, les deseo mucho éxito en el torneo de CONCACAF, ojalá salgan campeones y logren representar a México en el siguiente mundial de clubes”, sentenció Siboldi.

Agradecido con quienes me apoyaron, especialmente con la Afición , yo también tenía la gran ilusión que lográramos la 9na , fue un honor y un privilegio defender los colores de esta Institución . pic.twitter.com/n7ddiBFffN — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) December 11, 2020

Ahora el problema que tiene la máquina tras la salida de Siboldi, es que Joaquín Moreno, auxiliar del uruguayo y quien podría hacerse cargo del plantel para el torneo de CONCACAF al cual que tienen que viajar este domingo, dio positivo por Covid 19.

Por lo anterior, Jaime Ordinales, Presidente deportivo del Cruz Azul, envió el siguiente mensaje a los medios de comunicación y aficionados:

“Me dirijo a ustedes para mencionarles que hoy por la mañana tuve una reunión con nuestro director técnico Robert Dante Siboldi, el cual me dice que no continuará con el cargo. Al no contar con él en la Concacaf, vamos a entrar con un cuerpo técnico interino que ayude a solventar las aspiraciones en este torneo, posteriormente, se les informará quien es el nuevo Director Técnico del club”, aseguró Ordiales.