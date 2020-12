Santiago Solari, el técnico que manda a la banca a las figuras que no rinden.

El nuevo técnico del América, Santiago Solari, no se tienta el corazón para hacer entrar en cintura a las figuras de sus equipos. El argentino tiene muy claro que un futbolista debe tener compromiso con su profesión y durante su paso en el banquillo del Real Madrid envió a la suplencia a dos jugadores importantes: Marcelo e Isco Alarcón.

Con el mediocampista andaluz, Solari tuvo diversos desencuentros que terminaron por relegar al futbolista a segundo plano. El ahora técnico azulcrema comentó previo a un encuentro ante el Valladolid que “para jugar hay que ponerse primero en forma física y luego mantenerla” en relación a los motivos por los cuales, Isco no jugaba constantemente con los merengues.

Con Marcelo, Solari tuvo más paciencia, sin embargo, el entrenador comenzó a darle preferencia en la banda izquierda a Sergio Reguilón. La situación no cayó nada bien en el lateral brasileño quien terminó por aceptar que hubo fricciones con Solari. “No me dio nunca ninguna explicación. Podía haber tenido un roce, sí. Podía haber montado un barullo, pero yo no soy así, yo prefiero trabajar y esperar mi oportunidad” declaró Marcelo a inicios de la temporada 2019-2020 tras la salida de Solari de la dirección técnica del Madrid.

Ahora en Coapa, Santiago Solari va a dirigir a tres jugadores que no han rendido como se esperaba en Coapa: Roger Martínez, Andrés Ibargüen y Giovani Dos Santos. Los atacantes que tienen el cartel de figuras dentro de la institución azulcrema, y que deberán responderle a un entrenador que para decidir su alineación toma más en cuenta el presente, que la trayectoria del futbolista.

¿Por cuánto tiempo firma Solari con el América?

Reportes de diversos medios sostienen que finalmente el acuerdo al cual llegaron América y el entrenador Santiago Solari, es por el torneo que sigue, más dos años.

Solari estaría llegando a finales de esta semana a México, procedente de la ciudad de Madrid, España en donde cerrará algunas cuestiones personales para sumarse de lleno a las Águilas, permitiendo entrenar con el cuadro azulcrema hasta antes del arranque del torneo.