Santiago Solari se quita el mérito de la buena racha del América

Frente a Xolos y en condición de visitante, el América consiguió su segundo triunfo en fila y ello le valió para amarrar el segundo puesto provisional de la tabla general en la Liga BBVA MX. En consecuencia, un sector de su afición ha comenzado a alabar la labor del entrenador argentino, Santiago Solari, pero él cede la totalidad del mérito a los futbolistas que comanda.

“Nosotros somos el equipo, lo formamos todos. Por supuesto, la parte más importante del equipo son los jugadores y hoy, contra un rival muy bueno, hemos hecho partido y hemos competido muy bien. Destacar la actitud de los jugadores, el compromiso con lo que hacen y el sacrificio que han tenido. Me parece que el partido ha sido muy bueno en general, no sólo nuestro partido, sino en general”, dijo el sudamericano, tras el 0-2 definitivo en suelo fronterizo.

A pesar de los registros positivos que presumen los azulcrema en el vigente torneo, su entorno había manifestado inquietud por el funcionamiento del equipo, algo que parece haberse difuminado con el desempeño exhibido en el Estadio Caliente.

El ‘Indiecito’ se rehusó a parangonar lo realizado por los de Coapa a lo largo de las nueve jornadas transcurridas y optó por reconocer lo complicado que su rival de esta noche se lo puso a sus dirigidos.

“Cada partido es un mundo diferente y hay que hacer las cosas necesarias, tener las virtudes necesarias para ganarlo. No me parece que se puedan comparar tan fácilmente algunos partidos con otros, porque todos representan un reto distinto. Es el primer partido que se juega entre semana. Lo debieron enfrentar tanto ellos como nosotros, ellos con un día menos de descanso y las características del rival, que hace algunas cosas muy bien”, comentó.

El estratega aclaró que percibe una ofensiva potente en su plantel y aseguró que no le preocupa lo que observa de sus delanteros; por el contrario, le genera ilusión.

“Hoy jugó Roger Martínez de nueve, hizo un gran partido, jugó muy bien. Mostró lo que es como futbolista en todas las facetas. Henry Martín lo ha hecho muy bien y Viñas es un gran delantero, ha jugado muy poquito hoy porque viene de una lesión y tampoco es cuestión de apurarlo. Lo necesitamos bien y a mí me encanta que todos ellos sean grandes futbolistas y además compitan entre ellos y lo hagan bien. A mí me convencen los tres, no es que no me convenza ninguno”, finalizó.