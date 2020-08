¿Se acerca el fin de Torres Nilo en Tigres?

Luego de 10 años de defender la camiseta de Tigres, el lateral mexicano Jorge Torres Nilo, parace que tiene los minutos contados con el conjunto universitario. El sábado ante Pumas, “Pechu” no fue ni a la banca de Ricardo Ferretti por una decisión técnica. La poca actividad del zaguero no es una novedad en los últimos torneos a pesar de que el equipo no se ha reforzado con alguna bomba por la banda izquierda.

En lo que va del 2020, Torres Nilo apenas suma dos partidos de 16 posibles como titular del “Más Campeón de Nuevo León”. Contando el Clausura 2020 y Guardianes 2020, tiene la cantidad de 270 minutos en el terreno de juego. El futbolista de 32 años redujo su actividad con Tigres en liga 75% con respecto al año pasado.

Torres Nilo llegó al Volcán en 2010 procedente de los rojinegros del Atlas, y a la fecha acumula 5 títulos de liga, siendo parte fundamental del éxito norteño de la última década, además de ser medallista olímpico con la Selección Azteca en Londres 2012. Con el cartel que posee, varios equipos de la Liga MX podrían estar sondeando la situación contractual para llevarlo a sus filas como refuerzo.

Para los que amamos a Dios siempre hay algo muy bueno detrás de una circunstancia difícil, ten ánimo y da gracias a Dios en todo tiempo, verás su favor e intervención muy pronto!!!



(Lee Hechos 16:16-34) — Torres Nilo (@JTorresNilo) August 24, 2020

Tigres inició preparación en las instalaciones de Zuazua con miras a la visita que realizarán el viernes a Mazatlán. La U de Nuevo León tratará de romper una racha de dos partidos sin ganar cuando viajen a la Perla del Pacífico y así regresar a los puestos de calificación directa en la jornada 7 del futbol mexicano.