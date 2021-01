Se filtra video de Jonathan Cabecita Rodríguez en una fiesta

Por medio de redes sociales se filtró un video en el que se muestra al delantero uruguayo de Cruz Azul, Jonathan Rodríguez en una fiesta, donde se ven bebidas alcohólicas y un grupo de gente conviviendo.

La fecha de la grabación se desconoce, pero el charrúa aparece en el video con la indumentaria de Cruz Azul, en dicho material se puede ver al jugador de la “Máquina” con un vaso y platicando con una chica.

El video salió momentos antes del partido contra Puebla, lo qué llamó la atención es que el “Cabecita” no fue titular en este partido correspondiente a la jornada 2 del Guardianes 2021.

Este movimiento causó mucho revuelo en las redes sociales, pues en lugar del Rodríguez, el delantero de la “Máquina” de inicio fue el hijo del Christian Giménez, Santiago.



Posibles razones de que Cabecita Rodríguez no fue titular con Cruz Azul

El entrenador peruano, Juan Reynoso en la semana previa al duelo ante la “Franja” comentó que el atacante uruguayo arrastraba una molestia muscular, lesión que ya traía desde la jornada 1, donde enfrentaron a Santos.

Las críticas a Jonathan Rodríguez por no respetar la cuarentena, no se hicieron esperaer tras la filtración de este video, por medio de redes sociales criticaron al elemento uruguayo, además de que supuestamente no estaba concentrado en su totalidad contra Puebla, pues reiteramos, no hay certeza de la fecha de ese video.

Además de la posible indisciplina se le cuestiona que aparentemente no respetó la cuarentena, debido a la pandemia y las medidas que se tienen que cumplir para evitar la propagación del COVID 19.

Aparentemente esta es la razón por la que Jonathan Rodríguez es banca el día de hoy, poco parece importarle el equipo yéndose de fiesta a un día del partido. pic.twitter.com/0ra6rvsUAW — Fan Azul (@SoyFanAzul) January 17, 2021

Cruz Azul y su arranque complicado en el Guardianes 2021

Santos Laguna fue la primera prueba en el Guardianes 2021 para el Cruz Azul, ya con Juan Reynoso como entrenador asignado, el cuadro de la Máquina no pudo ganar en la Comarca, el gol de la victoria local fue de Diego Valdés.