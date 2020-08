¡Sergio Díaz nuevo jugador del América!

A través de redes sociales las Águilas del América dieron a conocer su refuerzo para Guard1anes 2020.Se trata del delantero de 22 años, Sergio Díaz, que llega a préstamo por año y medio con opción a compra.

El joven viene del club de Paraguay, Cerro Porteño aunque su carta pertenece al Real Madrid, el paraguayo ha tenido la oportunidad de representar a su país con la Sub - 15, Sub -17, Sub 19 y Selección mayor.

En el último torneo con el Cerro Porteño jugó seis partidos entre Liga y Libertadores y marcó dos goles.

En 2016, Díaz realizó la pretemporada con el primer equipo del cuadro merengue bajo las órdenes de Zinedine Zidane, sin embargo, no pudo consolidarse en el máximo nivel.

Díaz de 22 años, llegará en el lugar de Renato Ibarra, cerrando así las incorporaciones del América en Guardianes 2020 y apostando al proyecto con jugadores jóvenes como Federico Viñas.

Renata Ibarrarán | Azteca Deportes