Si alguien pretende que ganemos 8-0, pues lamento decepcionarlo: ‘Vasco’ Aguirre

El debut de Javier Aguirre con los Rayados de Monterrey en el Torneo Guard1anes 2021, está cada vez más cerca y la afición regiomontana espera encontrar un equipo protagonista y muy diferente al de los anteriores torneos. Sin embargo el ‘Vasco’ ya dio su punto crítico sobre lo que se verá este sábado cuando enfrenten a los ‘Rojinegros’ del Atlas en el partido correspondiente a la Jornada uno del presente torneo.

“Tuvimos tres partidos para intentar prepararnos y tuvimos 20 días de entrenamiento. Si alguien pretende que hagamos cosas maravillosas y ganemos 8-0 el primer partido, pues lamento decepcionarlo porque no es fácil, no es sencillo. Vamos a intentar salir con lo mejor, vamos a intentar jugar de la manera que mejor nos convenga y traer los tres puntos”, comentó Javier Aguirre en conferencia de prensa este viernes desde las instalaciones del Barrial.

Por otro lado, el estratega del equipo ‘Blanquiazul’ aseguró que Nicolás Sánchez y Dorlán Pabón serán los extranjeros sacrificados para el duelo de la Jornada uno. El defensor argentino no tendrá actividad debido a salir positivo a Covid-19, mientras que con el delantero colombiano fue por decisión técnica.

“Está decidido el equipo. Me costó porque hay una competencia interna bárbara, brutal. La diferencia es que nosotros no jugamos futbol y creo que en la medida en que seamos capaces de transmitir una idea, lo antes posible, los equipos funcionarán mejor. Sin embargo, no hay técnico sin jugadores, nuestra labor es hacer jugar bien al futbol”, agregó el ‘Vasco’ durante la rueda de prensa.

De igual forma, Javier Aguirre reconoció que los Rayados solo requieren de continuidad y mantener los “hábitos” que ya conocen para regresar a la senda ganadora, debido a que en los últimos dos años lograron sumar tres títulos a sus vitrinas, en donde destaca el ansiado título de Liga Mx conseguido en el Torneo de Apertura 2019.

Por Emilio Lara