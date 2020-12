Si el domingo nos metemos atrás, vamos a perder: Andrés Lillini

Pumas tuvo la ventaja en la final de ida del futbol mexicano. Sin embargo, no pudo aguantarla y se vio alcanzado por el León en los minutos finales. El empate a un gol en Ciudad Universitaria dejó con un sabor amargo al técnico Andrés Lillini. El entrenador argentino sabe que pudieron llevarse la victoria de cara al compromiso definitivo, y aseguró que no saldrán a especular en la cancha del Nou Camp, pues les podría costar el campeonato.

No nos vamos a meter atrás, porque si nos metemos atrás vamos a perder.

“Vamos a tratar de ganar el partido, no nos vamos a meter atrás, porque si nos metemos atrás vamos a perder. Sabor amargo, porque podíamos haber sostenido el 1-0 y nos íbamos ganando, tenemos que estar concentrados los 90 minutos porque el 89 vale igual que el 2. El sabor es amargo, pero es un equipo que si algo se caracteriza es por no darse por vencido”, señaló en conferencia posterior al partido.

Todo inidica que la portería de los de la UNAM seguirá siendo defendida por Julio González, y es que Lillini reveló que en los entrenamientos de la semana, Alfredo Talavera, mostró molestias de la lesión que lo tiene fuera de actividad desde hace un mes. Añadió que Fabio Álvarez, Facundo Waller y el guardameta serán evaluados viernes y sábado, pero difícilmente podrán estar para ser titulares.

“No es una lesión simple (la de Talavera). Hizo futbol pero en algunas situaciones me dijo, ‘no estoy al 100 y yo sé que nos quiere a todos al 100', entonces tiene ese margen de duda, porque la lesión, en el tiempo que tiene de cicatrización, está justo en el límite, vamos a ver mañana si puede dar un paso. Si no, Julio lo viene haciendo muy bien”

Los universiatrios trabajarán entrenamiento regenerativo este viernes. El sábado harán la última práctica en Cantera, antes de emprender el viaje con destino a León para encarar el juego de vuelta.