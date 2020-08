Si no nos morimos de COVID, nos vamos a morir de hambre: Almada

Ciudad de México.- ¡Ya o ya! Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna, aseguró que el futbol y la economía en general debe reactivarse de inmediato o la gente comenzará a morir de hambre.

“Si no nos morimos de COVID-19, nos vamos a morir de hambre, tenemos igualmente que morirnos de algo. Urge reactivar todo, la economía se para y el dinero no llega a casa. No podemos esperar más, hay que reanudar ya porque la cultura futbolística es parte de la sociedad”, dijo en conferencia de prensa.

Finalmente, aseguró que la Máquina Celestes es claro favorito para quedarse con el Guardianes 2020 de la Liga MX:

“Es candidato grande por la plantilla que tiene, muy amplia con grandes jugadores, un gran entrenador, es un equipo grande, pero eso a mis jugadores los tiene que fortalecer, enfrentar a equipos importantes siempre tiene que ser una motivación extra y tenemos que dar la talla de lo que estamos hechos”, finalizó el uruguayo.