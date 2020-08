Siguen apareciendo candidatos

Tras la salida de Míchel González uno de los nombres que sonaron para llegar al banquillo del Olímpico Universitario fue Hernán Cristante, quien dirigió cinco años y medio al Toluca con 43% de efectividad calificando a cuatro liguillas.

El argentino aclaró que nadie se ha puesto en contacto con él para su llegada.

“Nadie me ha sondeado de parte de Pumas, a raíz de que apareció mi nombre con alguna posibilidad he tenido llamados pero de representantes, no de la gente del club de Pumas, de la institución ni de otro equipo”

Cristante sabe que el equipo auriazul no pasa por un buen momento, pero al ser un equipo grande es importante que estén buscando cómo revertir las cosas.

“Todas las circunstancias a veces te generan un gran desafío y me parece que no hay nada más enriquecedor para cualquier trabajador, técnico y jugador que tener buenos desafíos. Dirigir una institución como Pumas no es sólo un reto, sería un honor. Sabemos la historia que tiene, puede no estar pasando un buen momento. Son de esos equipos que de una forma u otra andan buscando como revertir las cosas”.

Otro de los técnicos que suenan para llegar con los universitarios es Bruno Marioni quien viviría una segunda etapa ya que no continuó para el Apertura 2019 y en su lugar llegó Míchel González.

Se espera que la próxima semana la directiva de Pumas presente al nuevo entrenador del equipo. Por lo que Andrés Lillini seguirá como interino en esta segunda jornada.

Por Renata Ibarrarán