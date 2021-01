Sin gente en los estadios te sientes en un entrenamiento: Manu Pérez

En lo que va del torneo Guardianes 2020, se ha visto un arranque flojo en cuanto a goles anotados, solo se han marcado 44 anotaciones en 25 encuentros y esto tiene una explicación para Manu Pérez elemento de Mazatlán FC.

“Yo creo que siedo jugador te esfuerzas por ganar por hacer muchos goles, pero también afecta que no hay gente en los estadios no hay apoyo moral, te sientes como en un entrenamiento a mi manera de ver hace falta el aficionado para que te grite te aliente des el extra, como jugador haces de cuenta que estas entrenando no sé si sea eso, yo siempre me esfuerzo, pero no sé si esto se deba a que no hay gente en los estadios.” comentó en exclusiva para Azteca Deportes Manú Pérez.

Prueba de ello es que el partido con más goles de lo que va del torneo es justo el 3 goles por 2 que disputó Mazatlán ante Necaxa en la jornada 1 donde el cuadro cañonero ganó en casa, en el Kraken con la presencia del 40 por ciento de la afición, gracias a que el semáforo en la entidad estaba en amarillo.

Manú Pérez está seguro de que ahora el equipo comandado por Tomás Boy debe jugar a ganar como sea para conseguir los objetivos, “Ganar como sea en el sentido que tenemos que sumar para quitarnos de la tabla porcentual y alcanzar los objetivos de meternos a liguilla tenemos esa espinita clavada“comentó Manuel Pérez.

Ahora el equipo del continúa con la preparación de cara al juego donde este viernes reciben al Pachuca en el Viernes Botanero a las 9:15 pm.

“Mazatlán va de menos a más, esperemos que contra Pachuca tengamos un buen resultado para que poco a poco nos afiancemos de buena racha para sumar puntos y alcanzar los objetivos para estar dentro de los 8 primeros” finalizó Manú Pérez.

Mazatlán tiene un partido ganado ante Necaxa, uno perdido nte Pumas y el otro empatado ante Santos.