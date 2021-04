Sinceramente Pumas no jugó bien: Andrés Lillini

Con un golazo de Juan Pablo Vigón, Pumas venció a Necaxa a domicilio y subió hasta el puesto número 10 de la tabla general. Con este triunfo, el conjunto universitario mantiene sus aspiraciones de meterse al repechaje de la Liga BBVA MX. En conferencia de prensa el DT del cuadro felino se refirió a la importancia de llevarse los tres puntos en casa de los Rayos.

“Nos llevamos tres puntos valiosos, para lo que es nuestro objetivo y de visitante, fue una expresión de desahogo uno trabaja con ese deseo de hacer las cosas bien. Fue lo que me salió abrazar a Vigón, no sé si esté bien o no”, aseguró el director técnico de los Pumas.

Además, Lillini afirmó que esta victoria se debe al gran esfuerzo de su equipo y es un respiro de cara a los últimos partidos en la fase regular del torneo.

“Un tanque de oxígeno, acerté tácticamente en poner dos internos como Leo López y Vigón, era arriesgar para ganar, tenemos al mejor arquero de la liga y hoy quedó claro. Es oxígeno para lo que viene”, agregó.

Lillini también aseguró que hay muchas cosas que mejorar, pero su equipo espera mantener el ritmo y clasificarse a la Fiesta Grande en la Liga BBVA MX.

“Nos han pegado demasiado diciendo que no jugamos a nada, no me gusta no ganar y tener ese sabor de no jugar bien, pero hoy sinceramente Pumas no jugó bien, no generamos jugadas de gol y tenemos que mejorar”, dijo.

Finalmente, el estratega universitario habló del buen segundo tiempo que tuvo su equipo en su visita al club Necaxa.

“Tuvimos un muy buen segundo tiempo, unas buenas posiciones, aunque no ese pase final, eso sí lo tenemos que mejorar porque vienen rivales muy difíciles que van arriba de nosotros y que los tenemos en casa y tenemos que aprovechar esa situación”, finalizó.

No supimos meterla: Memo Vázquez

Necaxa no pudo concretar varias oportunidades ante Pumas y de esta manera terminó pagando con su octava derrota en lo que va del actual torneo. Los rayos se ubican en la última posición de la liga BBVA MX. En conferencia de prensa tras el partido, el entrenador de los Rayos, Guillermo Vázquez, dejó ver su molestia.

“El equipo salió con la idea de ganar, eso que quede bien claro, la única diferencia fue que no la metimos, así de sencillo, y ellos metieron esa que tuvieron y al final fue la diferencia del partido, pero la verdad es que el equipo lo hizo muy bien”, comentó Vázquez.

Además, Memo Vázquez aseguró que su equipo debe tomar este juego ante los universitarios como una lección para lo que viene en el actual torneo de la Liga BBVA MX.

“Es una molestia no haber conseguido un gol que tanto se buscó, pero sin lecciones que uno debe de aprender, tenemos que ser más contundentes y atentos, porque si no se puede ganar tampoco hay que perder, entonces estar más equilibrados”, comentó.

El estratega del club local también afirmó que se siente tranquilo y espera sacar los más puntos que pueda en los partidos que restan de la fase regular del actual certamen.

“El equipo viene haciendo las cosas y cada partido he salido tranquilo, la verdad es que los resultados pues no salen, pero hay que seguir igual, ahora en casa tendremos que tener esos 3 puntos porque cada partido es importante y vamos a buscar lo más que se pueda”, agregó.

Con esta victoria, Pumas se instala momentáneamente en la posición número 10 de la tabla general, mientras que los dirigidos por Guillermo Vázquez están en el fondo de la tabla con apenas 10 unidades.