Soy el principal responsable para que este equipo crezca y mejore: Diego Cocca

Los Rojinegros del Atlas tuvieron el primer tropezón en el torneo Guard1anes 2021, luego de ser derrotados por 0-2 ante los Rayados de Monterrey y esto generó molestias para el director técnico de los Zorros, Diego Cocca, el cual asegura que con su equipo “hay mucho que evaluar” para salir de la zona baja de la tabla porcentual.

“Uno siempre quiere ganar y nosotros tenemos un idea o un plan. Hoy está claro que lo que hay que hacer es aprender de los errores. Soy el principal responsable para que este equipo crezca y mejore. Tenemos revancha el próximo fin de semana con Querétaro”, declaró Diego Cocca en conferencia de prensa desde el Estadio Jalisco.

Esto apenas empieza, a levantar la cara y a seguir trabajando para mejorar partido a partido.



¡VAMOS ROJINEGROS! #LateConFuria 🔴⚫️ pic.twitter.com/PcVgNelGOS — Atlas FC (@atlasfc) January 10, 2021

El entrenador de los Rojinegros también atribuyó esta derrota debido a que su equipo tuvo grandes bajas para el arranque de torneo y por otro lado, enfrentaron a un rival de “mucha jerarquía”, en donde los errores podrían costarles demasiado caro.

“Sabíamos que no podíamos equivocarnos y pasó desde el primer minuto con un error, después el penal igual por un error y el broche de oro fue la expulsión y con un hombre menos es muy difícil. En pretemporada se trabajó mucho y bien pero tuvimos lesiones y hoy no estuvo Nervo, Furch y la verdad es que tenemos muchos inconvenientes, pero esto recién empieza y tenemos muchas decisiones que tomar. Dimos dos o tres chance de gol pero es muy difícil evaluar. No quiero hablar más de algo que tengo que evaluar mejor y hoy con el primer partido no puedo decirlo todo”, agregó el técnico argentino, Diego Cocca.

El próximo partido de los Zorros del Atlas será ante los ‘Gallos’ del Querétaro en el Estadio Corregidora, correspondiente a la Jornada dos del Torneo Guard1anes 2021. Rayados se enfretará al América en condición de local.

Por: Emilio Lara