Tengo un grupo de hombres ching...: Hernán Cristante

Toluca visitó y empató con Atlético de San Luis, con marcador de 0-0. Llegaron algunas críticas para el cuadro dirigido por Hernán Cristante, por el penal fallado por uno de los goleadores del torneo, Alexis Canelo. Sin embargo, a pesar del empate, el técnico escarlata está completamente maravillado por lo que han conseguido sus dirigidos a lo largo del torneo y se expresó de ellos de una manera muy particular.

“Que tengo un grupo de hombres ching..., tengo un grupo muy ching... que se sobrepone a un montón de cosas. Venimos de un partido difícil, en 7 días tres juegos. En ningún momento el equipo se desesperó ante las adversidades y lo hizo con categoría, representando a una institución grande. Me deja tranquilo, me deja contento, pero hay que seguir trabajando. Lo repito, es un equipo de ching...” aseguró Hernán Cristante

Durante el encuentro, fue el cuadro visitante que tuvo mayor número de acciones ofensivas, sin embargo no tuvieron suerte en la definición y no concretaron ninguna para llevarse la victoria. El director técnico achacó a el deporte en sí, la situación que tuvo hoy el Toluca.

“No es ni por la carga, la falta de contundencia es porque el futbol es así, es la parte más difícil no es tan fácil general situaciones y es aún más difícil convertirlas. El equipo está bien, mientras el equipo genera la situación es buena, hay que seguir trabajando de esa manera. Valoro la intención y el criterio para crear una situación de gol, No me tengo que volver loco por la falta de contundencia”

Además del penal fallado, también llegó la polémica en el primer tiempo en contra de los Diablos Rojos. Javier Güemez mando el balón en dirección de la portería potosina de un cabezazo, no se marcó el gol, pero en las repeticiones de la acción, da la sensación de que el esférico cruzó la línea de la portería. Cristante no tiene ningún comentario al respecto.

“Me gustaría a hablar de lo que pasó en la cancha, no tocaré el tema del VAR ni de los árbitros, hay que entenderlos, es un trabajo difícil. Yo me enfoco en el equipo, la polémica queda para ustedes. Al árbitro tenemos que apoyarlo, es una tarea compleja” añadió el técnico.