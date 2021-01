Tigres va con la idea de trascender en el Mundial de Clubes :Carlos Salcedo

Tigres se prepara para enfrentar el Mundial de Clubes, en el cual en su primer enfrentamiento se medirán al campeón de Asia el Ulsan Hyundai el 4 de febrero, ante esto Carlos Salcedo y el equipo del “Tuca” Ferretti tienen claro el objetivo, el buscar trascender.

“Trato de ir partido a partido, con la mentalidad de trascender y esa palabra habla de hacer más allá de lo que otros equipos de Concacaf ha logrado, por eso hago énfasis en competir e ir para competir y no regresar con las manos vacías”, comentó Carlos Salcedo

Lo mejor que ha logrado un equipo mexicano en el Mundial de Clubes es el tercer lugar, lo hizo Necaxa en el 2000, Monterrey en 2012-2019 y Pachuca en 2017.

“Presión para nada lo tomamos con ganas de trascender y cuando tienes jugadores con esa hambre de trascender, lo contagias y ese contagio termina teniendo un resultado positivo, sabemos que hoy en día posiblemente tener un gran equipo hace que se valga soñar, en poder representar cómo se debe a México y a concacaf” agrego Salcedo

Carlos Salcedo sabe lo que es derrotar a un equipo alemán

Carlos Salcedo, en lo personal, sabe que el rival a vencer es el Bayern Munich, él ya vivió en carne propia lo que fue derrotar a un representativo de Alemania en un Mundial.





“Primero creo que siempre he sido un jugador que me gusta soñar en grande, nunca me he puesto límites y eso me ha dado la dicha de salir a enfrentar otras adversidades, que puedo seguir creciendo, que estoy más cerca de llegar al nivel del Mundial de lo que estaba hace 4 ó 5 meses, he hecho las cosas para volver a dar alegrías a mi gente cercana como a la afición me sirvió mucho ese jalón de orejas, nunca me he tomado tanto lo personal lo que se dice en medios o lo que diga la gente, agradecerle a la directiva a mis compañeros que siempre estan, sobre todo en ese bache estuvieron”, comentó Salcedo.

La baja de Carlos González por lesión preocupa el equipo de Ferretti. Pero el defensa mexicano sabe que pueden dar una sorpresa.

“Charly es pieza importante en el sistema del equipo, pero para responderte la primera pregunta ahí están los números, tristemente ahora se ve como el poderosísimo Bayern, que si le llegamos a ganar van a sacar cualquier excusa, lo mismo que dije previo a Alemania, lo vamos a replicar con esa mentalidad de ganar, pensando que el mexicano es muy capaz de hacer cosas mientras se lo propongan y se lo crean, lo cual por ende tendrán un buen impacto para sacar un buen resultado, pensando en lograr algo que ningún equipo mexicano ha podido lograr desafortunadamente.”, agregó el defensor mexicano.

Tigres enfrentará el próximo jueves a Necaxa para después pensar ya en el Mundial de Clubes.