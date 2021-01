Tomás Boy se va feliz luego del triunfo ante Necaxa, el jefe aseguró que la victoria vale mucho.

El equipo de Mazatlán FC venció a los Rayos del Necaxa en su casa, es espectacular estadio Kraken con un marcador digno de debut en el Guardianes 2021, 3 goles por dos con anotaciones de Fernando Aristeguieta, Carlos Vargas y Camilo Sanvezzo, con esto los de la perla del pacífico suman los primeros tres puntos del torneo.

“El triunfo vale mucho, porque nos sobre ponemos a la reacción de Necaxa, nos acorralaron un poquito, el equipo dio muestras a ratos el equipo debe ser más consistente en su juego,nosotros en algún momento nos pudimos ir más arriba, el Necaxa tuvo su reacción y nos sobre pusimos a los pequeños errores en las jugadas a balón parado el triunfo vale mucho por eso y el esfuerzo de mis jugadores me quedo contento con ellos” aseguró el entrenador cañonero, Tomás Boy.

Tomás Boy agregó que aun espera la llegada de dos refuerzos más uno que ya está firmado que juega como delantero y además otro futbolista. La fecha dos del Guardianes 2021, Mazatlán se mide a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, mientras que Necaxa se enfrentará al Atlético de San Luis, equipo que esta jornada 1 se medirán ante las águilas del América en el estadio Azteca.

Por otro lado el Profe José Guadalupe Cruz mencionó que le preocupa que el plantel que tiene Necaxa no sea basto para encarar el torneo.



“Pienso que el resultado no refleja lo que ha sucedido en la cancha respetó las formas lamentablemente el fútbol es así cuando no tienes contundencia es pagar un alto precio por las desatenciones me quedo bien con lo que tiene el equipo tenemos que trabajar la siguiente semana no hay un plantel basto no se si llegarán pronto dos jugadores esperar que tenemos un presente por delante” comentó José Guadalupe Cruz, luego de perder el debut del torneo.