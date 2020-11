TV Azteca Deportes transmitirá Chivas vs América y Puebla vs León de la Liguilla

Los cuartos de final del Guardianes 2020 están listos, en las llaves destaca el Clásico Nacional Chivas vs América, el duelo de ida lo podrás ver por las pantallas y plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

Chivas hizo lo propio y aprovechó la localía para ingresar a los ocho mejores de este campeonato y encontrarse con el America, tercer lugar general.

Además, la sorprendente Franja del Puebla se metió como lugar 12 y eliminó a Rayados en tanda de penales.

Por su parte León llega a cuartos con dos semanas de inactividad por la fecha FIFA, los dirigidos por Nacho Ambriz son primeros con 40 unidades.

El mejor equipo del Guardianes 2020 lo disfrutarás en Azteca Deportes

El partido de ida entre Puebla y León, líder absoluto del torneo, podrás verlo por Azteca Deportes con la mejor transmisión y compañía de los Dioses de la narración. ¡No te lo pierdas este próximo miércoles 25 de noviembre en punto de las 6:45 pm por la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de Azteca Deportes!

¡Al terminar este partido, disfruta el Clásico Nacional entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América también por la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de Azteca Deportes!

Así quedan los Cuartos de Final del Guardianes 2020.

León (1) vs (12) Puebla

Pumas (2) vs (9) Pachuca

América (3) vs (7) Chivas

Cruz Azul (4) vs (6) Tigresa