TV Azteca transmitirá en vivo partidos de la Liga BBVA MX J8 y Bundesliga

Se acerca el fin de semana y las pantallas de Azteca Deportes estarán llenas de futbol, desde Alemania hasta México con la cartelera que tiene el equipo de Fut Azteca. No te lo puedes perder.

La actividad arranca el Viernes a la 1:30 PM (tiempo del centro), con el partido que abre la jornada 23 en la Bundesliga. El Werder Bremen recibe la visita del Frankfurt y podrás verlo por nuestras plataformas digitales.

Cómo ver Werder Bremen vs Frankfurt EN VIVO

Cuándo: Viernes

Hora: 1:30 pm

Dónde: nuestro sitio y en la APP de Azteca Deportes

El futbol no se detiene, pues llega el famoso Viernes Botanero con doble cartelera y la mejor transmisión. Podrás disfrutar el partido de Puebla vs Necaxa en la primera función de la noche.

Puebla viene de un empate ante los Gallos Blancos de Querétaro y espera sumar tres puntos en casa para meterse de lleno en la lucha por la clasificación. Mientras que Necaxa llega con solamente una victoria en el torneo e intentará remendar la situación.

Cómo ver Puebla vs Necaxa EN VIVO

Cuándo: Viernes Botanero

Hora: 7:15 pm

Dónde: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y Azteca 7

Para cerrar un gran día de futbol, Mazatlán recibe la visita de Querétaro en el Kraken para intentar volver a la senda del triunfo. ¿Lo lograrán?

Cómo ver Mazatlán vs Querétaro EN VIVO

Cuándo: Viernes Botanero

Hora: Al terminar el Puebla vs Necaxa

Dónde: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y Azteca 7

Aunque no lo creas, esto no termina aquí. Chivas regresa a las pantallas de TV Azteca para recibir a unos Pumas que no anotan gol desde hace cinco partidos. ¿Quién resurgirá después de este encuentro?

Cómo ver Chivas vs Pumas EN VIVO

Cuándo: Domingo

Hora: 8:45 pm

Dónde: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y Azteca 7

No te puedes perder todos los partidos que tenemos para ti en las pantallas de Azteca Deportes.