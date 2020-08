Under Armour detiene presentación de uniforme del Toluca

Ciudad de México.- Under Armour no presentará la playera de Toluca en esta temporada. La empresa norteamericana dio sus razones por las cuales no anunciarán la nueva playera del ‘Chorizo Power’ a través de un comunicado en redes sociales:

Los aficionados del cuadro escarlata han manifestado su inconformidad con la marca, utilizando el #FueraUnderArmour.

Toluca debutará frente a Monterrey en el Gigante de Acero este próximo 19 de julio en actividad de la Jornada 1 de Guardianes 2020.