“Vamos a Monterrey por el partido perfecto“: Osvaldo Martínez

Puebla enfrenta a Monterrey este domingo en el partido de Repechaje del Guardianes 2020 de la Liga MX y para ‘Osvaldito’ Martínez, la clave del éxito está en que La Franja logre hacer un partido perfecto.

“La verdad es que la idea del cuerpo técnico en especial de Juan y de nosotros, es tratar de hacer un partido perfecto el domingo. Tenemos que ser contundentes, somos un equipo ofensivo y en la defensiva debemos estar concentrados para que no nos agarren de sorpresa” comentó el paraguayo en conferencia de prensa.

Además, mencionó que a pesar de que Monterrey llega como favorito, ya que quedaron mejor ubicados en el torneo con 8 victorias 5 empates y 4 derrotas, en Puebla no se sienten víctimas.

"Las nóminas no juegan": 'Osvaldito' Martínez.



El jugador paraguayo de La Franja habló de las posibilidades que tiene el Puebla de eliminar a Rayados en el Repechaje. 🔥



“La verdad que en el tema económico no entra dentro de la cancha. Porque dentro de la cancha somos 11 contra 11, no tienen nada que ver el que Rayados sea el más alto en nómina. La calidad de jugadores que te puede marcar la diferencia lo sabemos nosotros, tenemos que confiar en nosotros mismos, no esperar que golpeen para despertar, trataremos de jugarle de igual a igual,” mencionó el exjugador del América.

En esta temporada, Rayados derrotó a Puebla 3-1 y la última vez que La Franja le ganó a la Pandilla como visitante fue en el Apertura 2010 en el Estadio del TEC de Monterrey.