Vamos por la hombrada en el Estadio Azteca: Ricardo Tuca Ferretti

Los Tigres de la UANL cayeron de manera abrupta por marcador de 3-1 ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul en el Estadio Universatario de San Nicolás de los Garza y ahora tendrán que ir por un milagro a la cancha del Azteca.

A pesar de los tres goles que recibieron los felinos en el ‘Volcán', Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, entrenador brasileño de los universitarios, se dijo satisfecho por la actuación de su equipo pero aseguró que se va sorprendido por la forma en la que cayeron en casa.

“Lo que no me cae el ’20’ es sobre el partido de hoy, es increíble que pasen este tipo de cosas, las primeras oportunidades las tuvimos nosotros y, cuando nos acercamos, nos metieron el gol. Los otros dos que ellos anotan vienen de dos oportunidades que nosotros tuvimos, el segundo y tercer gol fueron así, vamos a buscar el domingo hacer una hombrada”, aseguró el timonel Ricardo Ferretti, exjugador de los Pumas de la Universidad.

Pero no se dijo derrotado, porque aunque sabe que será complicado poder remontar en el Coloso de Santa Úrsula en donde deben hacer tres goles y no recibir ninguno en contra, no descarta que con el poder ofensivo comandado por Gignac, Quiñones, ‘Diente’ López y defensivo que caracteriza a Tigres con elementos que cuentan con experiencia en el Viejo Continente como Diego Reyes y Carlos Salcedo, puedan revertir la situación para darle la vuelta al marcador y meterse a las semifinales del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.

“No es sencillo después de perder de esta forma. Tenemos que hacer valer esta capacidad goleadora que tenemos, si nosotros concretamos podemos hacer una voltereta en esta situación, arriesgaremos, habrá desorden pero buscaremos”. finalizó el estratega.

El partido de vuelta se llevará a cabo este domingo en el Estadio Azteca en punto de las 18:30 horas del centro de México.