Jesús Corona revela en qué equipo desea retirarse

José de Jesús Corona cumplió 40 años de edad, al finalizar esta temporada se terminará su contrato con la Máquina pero Chuy lo tiene claro, todavía no es tiempo de colgar los guantes.

“Yo me siento bien física y futbolísticamente quiero seguir jugando. Es una realidad, quiero seguir jugando pero esa decisión ya no está en mi, se tendrá que hablar con la directiva. Hasta el momento no ha habido un acercamiento, yo sigo haciendo mi trabajo día a día el de poder aportar a mis compañeros y a la institución; ya llegará el momento. Me gustaría retirarme en Cruz Azul, no en este momento en un futuro pero sé que si no es aquí y es en otro lugar me sientiré con la capacidad de seguir jugando”, José de Jesús Corona en exclusiva para Azteca Deportes.

El cancerbero tiene hoy como entrenador de porteros a Óscar “Conejo” Pérez que se retiró a los 46 años, así que Chuy aún tiene mucho por delante y metas por cumplir.

“Obviamente lo que queremos desde hace años es conseguir el título en la institución; día con día me levanto pensando en ello, me paro a una a doble sesión para poderlo conseguir. Hay competencia deportiva y eso siempre me ha ayudado, siempre he tenido arqueros de gran calidad que me han mantenido en un nivel óptimo de exigencia, ahora tengo a Sebastían con un gran futuro y con buenas condiciones, yo creo que eso siempre es bueno, nos ayuda a todos a mejorar”, agregó el mexicano.

Corona agregó: “Juan Reynoso y Óscar tienen la fórmula y saben cómo conseguir un título, yo creo que es algo que nos cae bien a todo el grupo”

“Un partido complicado que los hace fuertes en casa, es un rival que trabaja con intensidad que llega con elementos al ataque; tenemos que tener atención a los detalles, tener en la mente el ir por los tres puntos y seguir con esa inercia de victorias y buscar enracharnos”, finalizó Jesús Corona.