¡No todo está perdido! Estas son las Ligas de EUROPA a las que Erik Lira aún podría llegar

Una de las peores noticias que trajo consigo este mercado de fichajes europeo fue la no llegada de Erik Lira al viejo continente, lo anterior después de que el jugador de Cruz Azul tuviera todo arreglado para convertirse en nuevo elemento del Mónaco de la Ligue 1.

cruz azul

Erik Lira estuvo muy cerca de llevar al balompié francés; sin embargo, por cuestiones de tiempo el Mónaco no pudo firmarlo dado que no completó la salida de un extracomunitario. A pesar de ello, el jugador de Cruz Azul aún tiene chances de jugar en Europa bajo estas Ligas.

¿En qué Ligas de Europa aún puede jugar Erik Lira?

Como sabes, las principales Ligas de Europa cerraron su mercado de fichajes el pasado 1 de septiembre; sin embargo, existen torneos de segundo nivel que aún mantienen sus ventanas abiertas, hecho que podría aprovechar Erik Lira para cumplir su sueño de jugar en este nivel.

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🚨 Erik Lira NO fichará por el AS Monaco.



A pesar de que el club monegasco había alcanzado un acuerdo con Cruz Azul y con el jugador, finalmente no ha podido liberar a tiempo la plaza de extracomunitario necesaria para cerrar su incorporación.



El mexicano, por tanto, no llegará… pic.twitter.com/AyD4ABeXHf — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) September 1, 2026

La Primeira Liga Portuguesa, por ejemplo, tiene su cierre de registros hasta el 4 de septiembre. Una situación similar ocurre en países como Ucrania y Turquía, mismos en donde el nivel del futbol ha crecido en los últimos años y a donde Erik Lira podría apuntar si desea salir a Europa.

La primera división croata cierra su mercado hasta el 7 de septiembre, mientras que en Suiza y Chequia el cierre es hasta el 8. Rusia se presenta como una alternativa toda vez que su mercado culmina el 10, mientras que Grecia sería la última opción toda vez que el mercado de fichajes culmina hasta el 15 de septiembre.

¿Qué pasará con Erik Lira en Cruz Azul?

Mientras se resuelve el futuro de Erik Lira, vale decir que el mediocampista mexicano seguirá entrenando bajo las órdenes de Joel Huiqui en Cruz Azul. Eso sí, hasta el momento se desconoce si el jugador mexicano formará parte de la convocatoria del club para enfrentar a Santos Laguna.