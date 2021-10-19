El tridente del PSG, muy caro y poco eficiente

México. El supuesto tridente más temido del futbol europeo, tal vez el más costoso, el que reunió el Paris Saint-Germain (PSG) para intimidar a todos los equipos del continente, simplemente no funciona. Prácticamente no existe después que Lionel Messi, Mbappé y el brasileño Neymar sólo han coincidido sobre el campo de futbol el 25 por ciento de los minutos de los trece partidos oficiales que ha disputado la escuadra francesa.

Los aficionados del Paris Saint-Germain únicamente han tenido la fortuna de ver a los tres Astros juntos en algún momento de cuatro encuentros: contra el Rennes y el Olympique Lyon en la Ligue 1 y ante al Club Brujas y el Manchester City en la Champions League.

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Sólo ante el conjunto de Pep Guardiola, el tridente en el ataque disputó todos los minutos del duelo. En el resto de partidos, alguno fue sustituido antes del final, como fue el caso de Mbappé ante el Club Brujas en el 51’, de Messi frente al Lyon en el 76’, donde se desprendió un escándalo entre el astro argentino y el técnico Pochettino, y de Neymar contra el Rennes en el 77’.

Messi, Mbappé y Neymar han jugado juntos 293 minutos



En total, Messi, Mbappé y Neymar han coincidido sobre un terreno de juego con la camiseta del PSG 293 minutos de 1,170 posibles. Un dato que seguro que no gusta nada a los dirigentes del equipo parisino, que, con la llegada de Messi, pasó a gastarse en los sueldos de los tres la cantidad de 89 millones de euros netos anuales que se traducen en un montante económico aún más grueso en bruto.

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Pero, ¿cuáles han sido las razones por los que no han coincido más tiempo sobre el terreno de juego? Básicamente, los partidos internacionales y las lesiones. Y, precisamente, para el próximo encuentro, el que disputará ante el Leipzig en la Champions League, el PSG tampoco podrá contar con los tres porque Neymar regresó de sus partidos con la selección de Brasil con una pequeña lesión muscular que le impedirá jugar. Por tanto, el duelo número catorce del PSG este curso, será de nuevo sin su tridente completo.

