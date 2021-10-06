La madre de Mbappé le abre la puerta al PSG

París, Francia. ¡Y la novela sigue! La madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, junto con su esposo, representante del jugador francés, asegura que existen negociaciones con el París Saint-Germain (PSG) para la renovación del contrato de su hijo con el equipo parisino y que "van bien".

En entrevista para el diario francés "Le Parisien", Fayza Lamari declaró que eso no implica que su hijo vaya a seguir en París.

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"Estamos hablando actualmente con el PSG y la cosa va bien. Incluso hablé ayer con Leonardo", director deportivo del París Saint-Germain, dijo la madre del joven astro, que este verano pidió salir del equipo con destino al Real Madrid.

Lamari apuntó que no es seguro que esas negociaciones para la ampliación de su contrato, que expira en junio próximo, vayan a llegar a buen término.

Las cosas con Mbappé pueden cambiar de un día a otro



"Lo único seguro es que se entregará a fondo, hasta el final para ganar la Champions League. Kylian necesita divertirse. Si no es feliz es capaz de decirte: 'Pongo fin a mi carrera'. Y lo dice a menudo. Con Kylian todo puede cambiar de un día para otro", señaló la señora.

Estas declaraciones se producen días después de que los medios de comunicación publicara entrevistas con Kylian Mbappé en las que el jugador declaraba que pidió a la escuadra parisina salir a finales de julio pasado y que su deseo era ir al Real Madrid.

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El delantero agregó que las negociaciones estaban por ahora paradas, aunque no dio pistas sobre su futuro.

Por otra parte, el presidente del real Madrid, Florentino Pérez, afirmó este martes que a principios del año próximo, cuando ya será posible firmar a Mbappé si no renueva su contrato, la situación del delantero estará resuelta.

Unas palabras que molestaron al París Saint-Germain, donde el director deportivo Leonardo reprochó el comportamiento del equipo merengue.

"Kylian es jugador del PSG y el club quiere que esta relación dure", dijo al diario L'Équipe.

Con información de EFE