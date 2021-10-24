Cobertura Marsella vs PSG EN VIVO | Ligue 1

Los clásicos europeos de este domingo continúan con el encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Ligue 1 francesa entre el París Saint – Germain y el Olympique Marsella. Disfruta de la cobertura en vivo aquí.

¿A que hora y dónde juegan PSG vs Olympique Marsella?

El encuentro entre los dirigidos por los argentinos, Mauricio Pochettino y Jorge Sampaoli, respectivamente, arrancará a las 13:45 PM (tiempo del centro de México) en el Stade Vélodrome de Marsella.

El último 'Le Classique' que tuvo aficionados (con limitación de aforo por las medidas contra la covid-19) se dio el 13 de septiembre del año pasado en el Parque de los Príncipes y tuvo entre otros ingredientes, la victoria del Marsella 1-0 tras nueve años sin vencer al PSG y cinco expulsiones, entre ellas la de Neymar.

Tras ese escandaloso juego, ambos cuadros se encontraron en dos oportunidades con los parisinos como vencedores. Ahora el equipo de Jorge Sampaoli que empató sin goles con la Lazio en la Europa League y es tercero de la Ligue One, recibe al de Pochettino que le ganó al Leipzig por 3-2 en Champions y es líder absoluto de la liga francesa.

Papa Francisco habla de Messi

El Papa Francisco destacó este viernes que a su compatriota, el argentino Lionel Messi nunca se le subieron "los humos a la cabeza" y agradeció la camiseta del PSG que le hizo llegar recientemente la "Pulga".

En una entrevista difundida este viernes con la agencia de noticias argentina Télam, el sumo pontífice dijo que Messi le hizo llegar esta semana una camiseta autografiada del Paris Saint German (PSG) a través del primer ministro de Francia, Jean Castex.

"Gracias por la cercanía, gracias por el testimonio y que no se te subieron los humos a la cabeza", señaló Francisco en la entrevista, en la que dirigió unas palabras al futbolista.

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Francisco destacó la "sencillez" de Leo, le envió una bendición y le expresó que puede contar con él.

"Que Dios te bendiga y, cualquier cosa, cuenta conmigo", le dijo el Papa.

Con información de EFE

