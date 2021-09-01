Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Mbappé se queda, pero Messi es el REY de París

Lionel Messi eclipsa a todos los jugadores del París Saint-Germain (PSG) en la tienda del equipo donde la camiseta número 30 vuela.

Messi
|@PSG_espanol

Escrito por: Azteca Deportes

París, Francia. En la tienda del Paris Saint-Germain (PSG) ubicada en la céntrica avenida parisina de los Campos Elíseos, Kylian Mbappé, que se queda esta temporada con el equipo, es eclipsado por la nueva estrella: Lionel Messi.

Las paredes de la tienda se encontraban forradas con fotos del astro argentino Lionel Messi, pero sin ninguna del jugador francés, que vestirá los colores del PSG por lo menos hasta el 30 de junio de 2022, después de una intensa negociación con el Real Madrid por su fichaje.

Te puede interesar: Barcelona da a conocer a su nuevo 10 de la temporada

Los aficionados que llegaron a la tienda del club buscaban esencialmente la camiseta de Messi, que lleva el número 30 a la espalda, luego de despojarse del dorsal 10 que portó durante trece años como jugador del Barcelona y que ahora la utilizará Ansu Fati.

"Hay colas y colas para buscar la camiseta de Messi", afirmaron Sergio y Josseline, dos mexicanos que aprovecharon su viaje para entrar en la tienda, "que se ha vuelto una atracción turística de París", y en cuya puerta todavía se puede leer "Bienvenido, Leo Messi".

Camisetas de Mbappé y Neymar no existen en la tienda del PSG


"Todo es Messi. Buscamos otras como las de Mbappé y Neymar pero no hay nada", detalló uno de estos veinteañeros, que se llevaron tres camisetas, y para quienes la plantilla del PSG es la mejor del mundo.

Varios aficionados del PSG se sienten decepcionados por la actitud de Kylian Mbappé al querer salir del club parisino.

Dos jóvenes seguidores franceses del París que acababan de comprar una camiseta de Messi, se sintieron "decepcionados" y "enfadados" porque creen que Mbappé se va a marchar el próximo año al Real Madrid, aunque celebran que se haya quedado -de momento- para ganar la 'Champions' con Messi, a quien consideran "el mejor jugador del mundo".

Un aficionado del Real Madrid que visitó la tienda del PSG dio su opinión de la no llegada de Mbappé al club merengue.


Te puede interesar: Carlos Vela le pide foto a genio mexicano: “Pato” O'Ward


"Me hubiera encantado que hubiera venido. Yo quería que el Madrid volviera a crear un proyecto con una figura como Mbappé, como cuando llegaron los dos Ronaldos".

Con información de EFE

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Conferencia de Prensa

Ver en vivo
12:55 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP