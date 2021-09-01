Mbappé se queda, pero Messi es el REY de París

París, Francia. En la tienda del Paris Saint-Germain (PSG) ubicada en la céntrica avenida parisina de los Campos Elíseos, Kylian Mbappé, que se queda esta temporada con el equipo, es eclipsado por la nueva estrella: Lionel Messi.

Las paredes de la tienda se encontraban forradas con fotos del astro argentino Lionel Messi, pero sin ninguna del jugador francés, que vestirá los colores del PSG por lo menos hasta el 30 de junio de 2022, después de una intensa negociación con el Real Madrid por su fichaje.

Te puede interesar: Barcelona da a conocer a su nuevo 10 de la temporada

Los aficionados que llegaron a la tienda del club buscaban esencialmente la camiseta de Messi, que lleva el número 30 a la espalda, luego de despojarse del dorsal 10 que portó durante trece años como jugador del Barcelona y que ahora la utilizará Ansu Fati.

"Hay colas y colas para buscar la camiseta de Messi", afirmaron Sergio y Josseline, dos mexicanos que aprovecharon su viaje para entrar en la tienda, "que se ha vuelto una atracción turística de París", y en cuya puerta todavía se puede leer "Bienvenido, Leo Messi".

Camisetas de Mbappé y Neymar no existen en la tienda del PSG



"Todo es Messi. Buscamos otras como las de Mbappé y Neymar pero no hay nada", detalló uno de estos veinteañeros, que se llevaron tres camisetas, y para quienes la plantilla del PSG es la mejor del mundo.

Varios aficionados del PSG se sienten decepcionados por la actitud de Kylian Mbappé al querer salir del club parisino.

Dos jóvenes seguidores franceses del París que acababan de comprar una camiseta de Messi, se sintieron "decepcionados" y "enfadados" porque creen que Mbappé se va a marchar el próximo año al Real Madrid, aunque celebran que se haya quedado -de momento- para ganar la 'Champions' con Messi, a quien consideran "el mejor jugador del mundo".

Un aficionado del Real Madrid que visitó la tienda del PSG dio su opinión de la no llegada de Mbappé al club merengue.



Te puede interesar: Carlos Vela le pide foto a genio mexicano: “Pato” O'Ward



"Me hubiera encantado que hubiera venido. Yo quería que el Madrid volviera a crear un proyecto con una figura como Mbappé, como cuando llegaron los dos Ronaldos".

Con información de EFE

