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Fútbol

Rompen el silencio en el PSG sobre el fichaje de Messi

El entrenador Mauricio Pochettino reveló que aún es complicado creer que Messi esté en el PSG; el cuadro parisino tiene un equipo de época.

Lionel Messi Paris Saint Germain
Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v Clermont - Parc des Princes, Paris, France - September 11, 2021 Lionel Messi sits in the stands REUTERS/Christian Hartmann|CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

En el París Saint Germain, aún lucen incrédulos respecto a tener en sus filas a Lionel Messi en la plantilla, y el entrenador Mauricio Pochettino ha roto el silencio respecto a lo que significa tenerlo en la escuadra.

Fue el pasado 10 de agosto, cuando se anunció que Messi había sido fichado por el PSG en un movimiento que se especulaba ocurriría, pues previamente Barcelona indicó que quedaban desligados por falta de acuerdos y reglas de La Liga.

Lionel Messi Paris Saint Germain
A poster of soccer player Lionel Messi and logos of Paris St Germain’s Ligue 1 soccer club are seen at the entrance of the Parc des Princes stadium in Paris, France, September 6, 2021. REUTERS/Eric Gaillard|ERIC GAILLARD/REUTERS

Todo lo que dijo Pochettino sobre Messi

"Puede que yo no sea la persona más adecuada para describir a Messi. Hay mucha más gente que tiene un vocabulario más amplio para describirle, y más cerca de lo real y que Leo merece”, comentó el DT, halagando así a Messi.

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“Siempre será considerado entre los mejores del mundo. Desde que llegó al equipo, se ha adaptado rápidamente, se ha entrenado muy bien, tratando de llegar a su máximo nivel, lo antes posible, para competir al máximo nivel, dijo el estratega sobre Messi.

“No pensé que fuera posible (que fichara por nosotros), y cuando se da esta gran oportunidad y todo surge tan rápido, no puedes procesarlo al momento”, adelantó respecto al fichaje.

Pochettino cree que tiene mucho en común con Messi

“Sin embargo, existe una conexión: los dos somos argentinos, los dos somos de Newell's, ambos somos de Rosario. Además, lo admiro desde hace mucho tiempo cuando me enfrenté a él como rival, así que tenerlo ahora entrenando con nosotros es muy bonito”.

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Mauricio Pochettino debut Lionel Messi PSG

Abundó en que “esperamos que, juntos, podamos lograr lo que el club desea", que debe de ser el título de Francia, Champions y cualquier competencia en la que compitan.

Messi, en su primera convocatoria con el PSG
|PSG

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