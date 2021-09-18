VIDEO: Violencia dentro de la cancha por ultras en Francia

París, Francia. De nuevo el futbol francés se vio salpicado por las acciones violentas de los ultras, esta vez entre aficionados del Lens y Lille en el derbi del norte.

El Lens sigue la estela del París Saint-Germain después de superar por primera vez en 15 años al Lille, que perdió el trono del derbi del norte en un duelo marcado por los incidentes protagonizados por hinchas radicales de ambos equipos que provocaron la suspensión momentánea del duelo.

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La bochornosa actuación oscureció la victoria del Lens, que ganó 1-0 gracias a un tanto en la segunda parte del polaco Przemyslaw Frankowski. Década y media después de su última victoria frente a sus vecinos del norte, el equipo dirigido por Franck Haise volvió a disfrutar de lo que significa sumar tres puntos en un derbi.

Durante el descanso, los ultras del Lens saltaron al césped del estadio Felix Bollaert para dirigirse a la zona en la que se encontraba la hinchada visitante, que lanzaron objetos desde las gradas.

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Fue necesaria la intervención de medio centenar de antidisturbios y un agente y un aficionado resultaron heridos. En un principio, se suspendió el partido, pero tras media hora de espera se pudo reanudar el encuentro.

Lens, segundo en la Ligue 1

Con el triunfo el Lens, a falta del resto de la jornada, es segundo a tres unidades del PSG, que se enfrentará este domingo al Lyon.

